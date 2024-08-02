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Париж-2024

Сегодня, 18:35

Теннисистки Андреева и Шнайдер гарантировали России первую медаль на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде на Олимпиаде-2024.

В 1/2 финала дуэт обыграл испанок Кристину Буксу и Сару Соррибес Тормо со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 15 минут.

Андреева и Шнайдер гарантировали России первую медаль на Олимпиаде в Париже.

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини. Встреча пройдет 4 августа.

Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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