Теннисистки Андреева и Шнайдер гарантировали России первую медаль на Олимпиаде в Париже
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в парном разряде на Олимпиаде-2024.
В 1/2 финала дуэт обыграл испанок Кристину Буксу и Сару Соррибес Тормо со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 15 минут.
Андреева и Шнайдер гарантировали России первую медаль на Олимпиаде в Париже.
За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини. Встреча пройдет 4 августа.
Новости