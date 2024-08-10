Теннисист Зверев сравнил условия проживания в Олимпийской деревне в Париже и Токио

Четвертая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне в Париже. Он отметил, что она была не лучшей, так как были проблемы со сном и питанием.

«В Токио был намного лучше, и организация тоже была намного лучше. Тем не менее быть в деревне со всеми спортсменами — это потрясающий опыт, было приятно вновь вернуться в Олимпийскую деревню», — цитирует теннисиста Tennis Channel.

Зверев на Играх в Париже дошел стадии 1/4 финала и уступил итальянцу Лоренцо Музетти — 5:7, 5:7.