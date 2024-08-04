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Париж-2024

Сегодня, 21:10

Тарасова — о поражении Андреевой и Шнайдер: «Когда будет выступать вся команда, медали будут золотыми»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024.

Российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

«Поздравляю девочек! Мы не так часто выигрывали медали по теннису. Вот когда будет выступать вся команда, то они будут золотыми. Надо только подождать, пока мир изменится», — сказала Тарасова «СЭ».

До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.

Константин Передерий

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Татьяна Тарасова
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