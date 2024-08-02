Тарпищев заявил, что гордится Андреевой и Шнайдер: «Дебюта лучше не бывает!»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал турнира в парном разряде на Олимпиаде-2024. В 1/2 финала наш дуэт обыграл испанок Кристину Буксу и Сару Соррибес Тормо (6:1, 6:2).

«Они очень грамотно сыграли, не дали соперницам шансов на перехватах. Мне понравилось, что они не испугались, проявили волю и не изменили стиль игры. Все задуманное было исполнено. Дебюта лучше не бывает! Они просто молодцы! Если бы играл весь наш состав, они бы не попадали на Олимпиаду даже во второй состав. Но девушки использовали свой шанс, не взирая на все мировые катаклизмы. Публика стала за них болеть. Испытываю за них гордость!» — сказал Тарпищев «СЭ».

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.