Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 18:49

Тарпищев заявил, что гордится Андреевой и Шнайдер: «Дебюта лучше не бывает!»

Тарпищев заявил, что гордится успехами Андреевой и Шнайдер на Играх-2024
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал турнира в парном разряде на Олимпиаде-2024. В 1/2 финала наш дуэт обыграл испанок Кристину Буксу и Сару Соррибес Тормо (6:1, 6:2).

«Они очень грамотно сыграли, не дали соперницам шансов на перехватах. Мне понравилось, что они не испугались, проявили волю и не изменили стиль игры. Все задуманное было исполнено. Дебюта лучше не бывает! Они просто молодцы! Если бы играл весь наш состав, они бы не попадали на Олимпиаду даже во второй состав. Но девушки использовали свой шанс, не взирая на все мировые катаклизмы. Публика стала за них болеть. Испытываю за них гордость!» — сказал Тарпищев «СЭ».

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.

Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
1
1
Читайте также
Анжела Бладцева заняла пятое место в прыжках на батуте на Олимпиаде
Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в 1/4 финала Олимпиады
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Чесноков считает, что у Андреевой и Шнайдер хорошие шансы победить на Олимпиаде в Париже
Мирра Андреева выбрала между победой на Олимпиаде и турнире «Большого шлема»
Свищев: «Финал Олимпийских игр — большое достижение для теннисисток, и почетно для всего российского спорта»
Чесноков восхищен успехом Шнайдер и Андреевой на Играх-2024: «Поздравляю всех россиян, невероятная победа»
Андреева — об игре в 1/4 финала Олимпиады: «В начале чувствовала себя зажато, нервничала больше обычного»
Мирра Андреева: «Мы специально проиграли предпоследний гейм, чтобы все было по сценарию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Морозова оценила выступление Даниила Медведева на ОИ в Париже

Новак Джокович — Лоренцо Музетти: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады 2024
Новости
RSS RSS
Все новости