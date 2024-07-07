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Париж-2024

Сегодня, 16:17

Тарпищев считает, что участие в Олимпиаде пойдет на пользу Андреевой и Шнайдер

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что участие в Олимпийских играх-2024 поможет вырасти в мастерстве молодым российских теннисистам.

«Главное, что у нас много молодежи в составе, они должны на этом вырасти. Диана Шнайдер, Мирра Андреева — точно совершенно. И для Павла Котова это будет хороший урок. Роман Сафиуллин первый раз выступит на Олимпиаде. У нас хороший состав, в котором есть как игроки обладающие колоссальным опытом, так и молодежь», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В одиночном разряде теннисного турнира выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде представлена Елена Веснина, ее партнером станет Александрова. Также в парах сыграют Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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