Тарпищев рассказал, кто из российских теннисистов выступит на Олимпиаде в Париже

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена теннисистов, которые в случае допуска выступят на Олимпийских играх в Париже.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции и благодаря этой победе обеспечила себе участие в Играх.

«Если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Андреева, которая благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции получила четвертую путевку», — цитирует Тарпищева ТАСС.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске российских теннисистов до участия в Олимпиаде-2024. Спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, если будут соответствовать требованиям к отбору и допуску.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.