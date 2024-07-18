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Париж-2024

Сегодня, 11:18

Тарпищев надеется, что Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что Федерация тенниса России (ФТР) планирует, что Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде в Париже.

«Мы хотим, чтобы Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграли в миксте. Посмотрим, как получится. 24 июля решится — тогда надо определить пару», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Международная федерация тенниса опубликовала заявочные листы участников Олимпийских игр в Париже, в список входят семь российских спортсменов.

Источник: ТАСС
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