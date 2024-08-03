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Париж-2024

Сегодня, 17:15

Тарасова заявила, что будет болеть за Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поддержала российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер перед финалом Олимпиады в Париже.

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире.

«Наши девушки в финале Олимпиады — это здорово! Будем за них болеть. Обязательно посмотрю финал, если будет такая возможность», — сказала Тарасова «СЭ».

Финал состоится 4 августа.

Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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