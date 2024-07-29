Циципас пробился в третий круг турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024
Грек Стефанос Циципас победил британца Дэниэла Эванса во втором круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:1, 6:2.
Матч длился 53 минуты.
В третьем круге 11-я ракетка мира сыграет с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Бенджамин Хассан (Ливан).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Стефанос Циципас (Греция) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:1, 6:2
«Stade Roland Garros».
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