Определились соперники Медведева и Сафиуллина в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде
В Париже состоялась жеребьевка теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх.
Матчи российских теннисистов в первом круге:
Даниил Медведев — Ринки Хидзакати (Австралия).
Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили).
Павел Котов — Стэн Вавринка (Швейцария).
Другие интересные встречи первого круга:
Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия);
Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия);
Тейлор Фритц (США) — Александр Бублик (Казахстан);
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алекс де Минор (Австралия).
Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет 27 июля по 4 августа. Все российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.
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