Определились соперники Медведева и Сафиуллина в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде

В Париже состоялась жеребьевка теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх.

Матчи российских теннисистов в первом круге:

Даниил Медведев — Ринки Хидзакати (Австралия).

Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили).

Павел Котов — Стэн Вавринка (Швейцария).

Другие интересные встречи первого круга:

Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия);

Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия);

Тейлор Фритц (США) — Александр Бублик (Казахстан);

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алекс де Минор (Австралия).

Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет 27 июля по 4 августа. Все российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.