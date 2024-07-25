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Париж-2024

Сегодня, 13:39

Стало известно, кто заменил Маррея в одиночном разряде Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
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Стало известно, кто заменит экс-первую ракетку мира Энди Маррея в одиночном разряде олимпийского турнира по теннису в Париже. Им стал австралиец Мэттью Эбден.

Также в турнире одиночников появилось имя нидерландского спортсмена Робина Хасе, который заменил датского теннисиста Хольгера Руне.

В ходе карьеры британец дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов на турнирах ATP.

Ранее Маррей объявил о завершении карьеры после Олимпиады в Париже.

Олимпиада
Энди Маррей
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