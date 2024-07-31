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Париж-2024

Сегодня, 20:50

Стали известны соперницы Андреевой и Шнайдер в четвертьфинале Олимпиады в парном разряде

Алина Савинова
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова обыграли японок Суко Аояму и Эну Сибахару во втором круге парного турнира на Олимпиаде в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу представительниц Чехии.

В четвертьфинале турнира в парном разряде олимпийские чемпионки 2020 года Крейчикова и Синякова встретятся с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер, которые раннее победили канадский дуэт Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (6:4, 6:0).

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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