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Париж-2024

Сегодня, 13:15

Шнайдер: «Перед Олимпиадой сказала: если попадаю — еду сто процентов!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью «СЭ» рассказала о том, как получила допуск на Олимпиаду-2024.

— Как раз в конце марта, на Miami Open, меня, как и других девочек, попросили подписать бумаги с согласием играть на Олимпиаде. Сказала: «Вы чего? Я же далеко [в рейтинге], не попаду». — «Подписывай. Мало ли что?» Подписала — без какой-либо надежды, что что-то получится. Предпочитаю радоваться, когда случается хорошее, а не ждать и расстраиваться, когда этого не произошло.

— Эта бумага касалась нейтрального статуса?

— Там много чего было. Приглашение, согласие на определенные правила, правила допинг-контроля... В Майами были игроки, которые сразу не подписали документы и сказали, что не поедут. Я хотела ехать, но не думала, что это станет возможным.

— В топ-50 рейтинга WTA вы вошли в середине мая, а к 10 июня, дате определения олимпийского состава, были 47-й, а из россиянок — 9-й. Кто и когда обратился к вам уже с конкретным вопросом, хотите ли сыграть на Олимпиаде?

— Ситуация прояснилась на первом турнире травяного сезона. Одна отказалась, другая — и потихоньку ко мне начало приближаться. Игорь Андреев спросил: «Если все откажутся — ты поедешь?» Я ответила: «Если попадаю — еду сто процентов!»

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «После финала Олимпиады разрыдалась. Успокаивала Мирра: «Нам еще на награждение выходить, надо хорошо выглядеть!» Интервью Дианы Шнайдер

Диана Шнайдер
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