Шнайдер рассказала, что они с Андреевой не успели посетить Диснейленд в Париже

Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью «СЭ» рассказала о поддержке на Олимпиаде-2024.

— Знаете, что российские журналисты пришли на финал в одинаковых майках с принтами «Мирра и Диана» с вашими фотографиями?

— Да, видела. Более того, эти майки у нас тоже есть — они нам подарили.

— А скандирование «Наши! Наши!» во время игр слышали? Удивились?

— Да. Порадовались!

— Журналисты «СЭ» подарили вам и Мирре после финала два билета в Диснейленд, хотя организаторы пытались помешать. Сходили туда в итоге?

— К сожалению, не получилось, потому что мы обе улетали на следующий день. Но мы все разузнали — билеты действительны год. Так что, надеюсь, мы с Миррой спишемся и договоримся до следующего «Ролан Гаррос» вместе там побывать!

— Мороженое-то поели, о котором так мечтали всю Олимпиаду, но не могли себе позволить?

— Поели, ха-ха! Мирра на следующий день приехала в Олимпийскую деревню, и там мы вознаградили себя за турнир мороженым.