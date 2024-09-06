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Париж-2024

Сегодня, 14:00

Шнайдер рассказала, что они с Андреевой не успели посетить Диснейленд в Париже

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью «СЭ» рассказала о поддержке на Олимпиаде-2024.

— Знаете, что российские журналисты пришли на финал в одинаковых майках с принтами «Мирра и Диана» с вашими фотографиями?

— Да, видела. Более того, эти майки у нас тоже есть — они нам подарили.

— А скандирование «Наши! Наши!» во время игр слышали? Удивились?

— Да. Порадовались!

— Журналисты «СЭ» подарили вам и Мирре после финала два билета в Диснейленд, хотя организаторы пытались помешать. Сходили туда в итоге?

— К сожалению, не получилось, потому что мы обе улетали на следующий день. Но мы все разузнали — билеты действительны год. Так что, надеюсь, мы с Миррой спишемся и договоримся до следующего «Ролан Гаррос» вместе там побывать!

— Мороженое-то поели, о котором так мечтали всю Олимпиаду, но не могли себе позволить?

— Поели, ха-ха! Мирра на следующий день приехала в Олимпийскую деревню, и там мы вознаградили себя за турнир мороженым.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «После финала Олимпиады разрыдалась. Успокаивала Мирра: «Нам еще на награждение выходить, надо хорошо выглядеть!» Интервью Дианы Шнайдер
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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