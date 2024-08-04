Шнайдер — об Олимпиаде: «Моей ошибкой было то, что приняла близко к сердцу некоторые неудачи в игре»

Российская теннисистка Диана Шнайдер заявила, что приняла близко к сердцу некоторые неудачи в своем выступлении на Олимпиаде в Париже.

— У меня было много мыслей перед матчем. Понимала, что тактически, технически мы превосходим эту пару. Давление было в том, что хотелось принести золото. С другой стороны, не каждый может выиграть серебро за несколько Олимпиад... Мысли о том, что что-то пойдет не так, что есть «но», мешали. Возможно, на следующей Олимпиаде мы с ним справимся.

Моей ошибкой было то, что приняла близко к сердцу некоторые неудачи в игре. Они моментом воспользовались. Все приходит с опытом, — сказала Шнайдер.

Андреева и Шнайдер в финале парного турнира уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетмо 6:2, 1:6 (7:10). Россиянки завоевали серебряные медали Олимпиады.