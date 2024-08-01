Шнайдер — о выходе в полуфинал Олимпиады: «Болельщики и поддержка на корте помогли остаться в игре»

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала совместную с Миррой Андреевой игру в четвертьфинальном матче парного разряда на Олимпиаде в Париже.

В четверг, 1 августа, россиянки победили олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5 и вышли в полуфинал парного турнира.

«Два упущенных матчбола? Да, это бесит. Но спасает взаимопомощь и поддержка на корте. И еще болельщики, конечно. Это помогло остаться в игре», — сказала Шнайдер.

Андреева и Шнайдер — единственные представители России среди теннисистов, кто продолжает выступление на Играх-2024. В полуфинале Олимпиады они встретятся с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.