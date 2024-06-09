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Тарпищев: «Медведеву и Рублеву на Олимпиаде будет легче играть, чем на «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев могут выступить на Олимпийских играх в Париже лучше, чем на «Ролан Гаррос».

На этом турнире «Большого шлема» в 2024 году Медведев дошел до четвертого круга, Рублев — до третьего.

«На грунте мы играем чуть хуже, чем на других покрытиях. Это связано с тем, что в России многие грунтовые корты убитые, мы больше на харде играем, но это не говорит о том, что мы не будем биться. Если Медведев и Рублев избавятся от болячек, то сыграют лучше. На Олимпиаде им полегче будет играть, потому что от каждой страны по 4 человека играют, не надо будет обыгрывать по 20 испанцев, которые играют примерно одинаково», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на них в нейтральном статусе. Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Источник: ТАСС
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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