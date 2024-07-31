Тарпищев — о матче Медведева против Оже-Альяссима: «Надеюсь, что психологически Даниил справится»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева во втором круге Олимпиады-2024 над австрийцем Себастьяном Офнером со счетом 6:2, 6:2.

«Он не дал шансов Офнеру. Это было ожидаемо. Что касается предстоящего матча, Оже-Альяссим — серьезный соперник, с которым они всегда непросто играют. Здесь надо учесть, что местная публика будет неистовствовать. Матч будет трудовой. Надеюсь, что психологически Медведев справится. Но он сейчас в порядке», — сказал Тарпищев «СЭ».

В третьем круге Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч пройдет 31 июля.