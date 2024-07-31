Сестра Медведева — о вылете теннисиста с Олимпиады: «Сейчас я могу только сопереживать Дане»

Юлия Турчанинова, сестра Даниила Медведева, в комментарии для «СЭ» отреагировала на поражение теннисиста в 1/4 финала Олимпийских игр.

Ранее россиянин не смог выйти в четвертьфинал турнира в одиночном разряде. В матче третьего круга 5-я ракетка мира в двух сетах уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 3:6, 6:7.

«Мы всегда переживаем только за его психологическое и физическое состояние! Не даю оценку тому, к чему не имею ни отношения, ни какого-то влияния. Мы всегда можем его только поддержать и быть рядом, когда он в нас нуждается! Поэтому сейчас я могу только сопереживать Дане!» — сказала Турчанинова «СЭ».

Ранее свое выступление на Олимпиаде завершил Роман Сафиуллин, проигравший испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 4:6, 2:6. Среди представителей России борьбу на Играх в Париже продолжают только Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые выступают в парном разряде. Всего на олимпийский турнир по теннису было заявлено семь россиян.