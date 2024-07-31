Сестра Медведева надеется на участие российского теннисиста в Играх-2028 в Лос-Анджелесе

Юлия Турчанинова, сестра теннисиста Даниила Медведева, ответила на вопрос «СЭ» о будущем спортсмена после Олимпиады в Париже.

Ранее россиянин не смог выйти в четвертьфинал турнира в одиночном разряде. В матче третьего круга 5-я ракетка мира в двух сетах уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 3:6, 6:7.

«Он второй раз уже на Олимпиаде. Надеюсь, будет и третий раз», — сказала Турчанинова «СЭ».

Ранее свое выступление на Олимпиаде завершил Роман Сафиуллин, проигравший испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 4:6, 2:6. Среди представителей России борьбу на Играх в Париже продолжают только Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые выступают в парном разряде. Всего на олимпийский турнир по теннису было заявлено семь россиян.