Сербский журналист назвал Джоковича величайшим спортсменом в истории страны

Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал «СЭ» победу Новака Джоковича над Карлосом Алькарасом (7:6 (7:3), 7:6 (7:2)) в финале Олимпиады-2024 в Париже.

«Только Олимпийского золота ему не хватало, чтобы собрать коллекцию из медалей на крупных турнирах. Мы рады вдвойне. Во-первых, он сумел завоевать это золото. Во-вторых, Сербии нужны были медали. У нас небольшая страна, и медалей всегда не хватает. Это уже второе золото Сербии на Олимпиаде в Париже. На улицах уже есть радость среди народа. На предыдущих Играх Джокович никак не мог выиграть. Была боязнь, что ему так и не удастся победить. Мы очень рады такому успеху», — сказал Цветкович «СЭ»

Также сербский журналист назвал Новака Джоковича величайшим спортсменом страны. По его словам, все остальные атлеты уступают теннисисту.

«Он является самым лучшим спортсменом в истории Сербии. Было много выдающихся атлетов, но не настолько успешных, как Джокович. Теннис — это индивидуальный вид спорта. Ему не с кем делить свои успехи, как в командных видах. Новак начинал играть в теннис в «Партизане», поэтому является членом теннисного клуба «Партизан», но болеет во всех игровых видах за «Црвену Звезду». Тем самым он объединяет всю Сербию в своем лице», — добавил Цветкович.

37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.

21-летний Алькарас уступил в первом в карьере олимпийском финале и стал обладателем серебряной медали.