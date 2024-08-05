Селиваненко: «Андреева и Шнайдер провели великолепный турнир на Олимпиаде-2024»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от серебряных медалей россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном турнире Олимпиады-2024.

«Первый матч Андреевой и Шнайдер на олимпийском турнире был тяжелым. Они могли и проиграть. Ведь все решилось на чемпионском тай-брейке. А в четвертьфинале и полуфинале Мирра и Диана просто снесли соперниц, хотя те были титулованными и обладали большим опытом.

Запоминаются все встречи. Не только победные. Несмотря на то, что в финале Андреева и Шнайдер уступили, это был отличный матч. Он держал зрителей в напряжении до последнего розыгрыша. Получилось так, что выиграли Эррани и Паолини. Но в любом случае Диана и Мирра провели великолепный турнир", — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10).

До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.