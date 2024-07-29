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Париж-2024

Сегодня, 13:00

Селиваненко — о поражении Андреевой в первом круге Олимпиады: «Она не смогла эмоционально восстановиться после победного турнира WTA»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой от польской теннисистки Магды Линетт (3:6, 4:6) в первом круге олимпийского теннисного турнира.

«Прежде всего надо отметить отличную игру Магды, которая провела матч чисто и ей практически все удавалось на корте. Мирра, по всей видимости, не смогла эмоционально восстановиться после победного турнира WTA в Яссах», — сказал Селиваненко «СЭ».

Во втором круге олимпийского турнира Линетт сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

(Софья Грецкая)

Мирра Андреева
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