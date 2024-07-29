Селиваненко — о выходе Сафиуллина во второй круг Олимпиады: «Роман показал уверенный и активный теннис»
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Романа Сафиуллина над чилийцем Алехандро Табило (6:4, 6:4). в первом круге олимпийского турнира в Париже.
«Роман сыграл очень здорово. Он победил сильного соперника и показал уверенный и активный теннис», — сказал Селиваненко «СЭ».
Во втором круге Игр-2024 Сафиуллин сыграет с аргентинцем Томасом Мартином-Этчеверри (35-я ракетка мира).
Олимпийский теннисный турнир продлится до 4 августа.
(Софья Грецкая)
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