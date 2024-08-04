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Режиссер Андреасян: «Если Мирра Андреева выиграет Уимблдон — это уже достойное кино»

Зарина Халимхонова
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Режиссер Сарик Андреасян в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной экранизации фильма о карьере российской теннисистки Мирры Андреевой.

— На Олимпиаде слежу за теннисом. Радуюсь за Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Надеюсь, они выиграют финал. Хотя при любом раскладе медаль уже есть. Следил и за парнями, но, к сожалению, они вылетели раньше. У Мирры есть перспективы стать второй Марией Шараповой. Так как слежу за теннисом, подозреваю, что у нее хорошее будущее. Она обыгрывала топовых теннисисток, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и стала победительницей турнира в Яссах. И ей всего 17 лет — расцвет. В ближайшие пять лет Мирра может стать первой ракеткой.

— Такое событие в российском спорте привлекло бы ваше внимание снять об этом фильм?

— Представьте, через год-два Мирра Андреева, к примеру, выигрывает Уимблдон — это уже достойное кино. Потому что когда в молодом возрасте достигаешь высот, это всегда чудо.

— Поэтому вы следите за развитием ее карьеры?

— А вдруг я буду первым, кто купит права на это, (смеется) — сказал Андреасян «СЭ» на турнире MEDIA GOLF.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер впервые в карьере выступают на Олимпиаде.

В воскресенье, 4 августа, российские теннисистки сыграют в финале парного разряда Игр в Париже. Их соперницами станут итальянки Ясмин Паолини и Сара Эррани.

Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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