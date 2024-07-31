Сафиуллин: «Больше всего на Олимпиаде запомнилась деревня. Удивило отсутствие кондиционеров»

Российский теннисист Роман Сафиуллин поделился впечатлениями от участия в Олимпиаде в Париже.

— Было интересно увидеть кого-то из известных спортсменов из других видов спорта?

— Честно, большее количество дней, что я на Олимпиаде, я утром уезжал в 9 утра и приезжал в 8-9 вечера в деревню. У меня была задача прийти, покушать и отдыхать.

— Топ-3 впечатления от этой Олимпиады у вас?

— Наверное, деревня больше всего запомнилась. Не ходил на другие виды спорта. Не получалось по расписанию. С нами в одном блоке живет Евгений Сомов, не получилось прийти на его заплывы. А уже завтра улетаю.

— Матрас не менял?

— Нет, ничего не менял. Понравился более-менее. Люблю жесткие матрасы. Проблем с этим не возникло. Есть проблема, что нет кондиционеров. Жарко и душно спать. Есть какой-то вентилятор, но он вообще не помогает.

— Елена Веснина сказала, что душно в автобусах.

— Да. Душно. Даже если ехать 20-30 минут...в каких-то автобусах открывают окна, в каких-то нет. Вчера после тренировки возвращался, когда на улуце было 35 градусов. Было очень душно. Как в сауне сидишь. Это непонятно немного. Либо автобусы с кондиционерами должны быть, либо нужно открывать окна.

— Талисман с собой увезете?

— Да, нам когда только прилетели, подарили.

Россиянин завершил свое выступление на Играх-2024, уступив в третьем круге одиночного разряда Карлосу Алькарасу. Сафиуллин также участвовал в парном турнире с Даниилом Медведевым, но спортсмены в первом раунде проиграли немцам Кевину Кравицу и Тиму Пютцу (4:6, 4:6).