Рууд обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024
Норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге Олимпиады-2024 обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 25-летнего норвежца 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале Рууд встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который обыграл Даниила Медведева.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:3, 6:4
«Stade Roland Garros».
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