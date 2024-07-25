Российские теннисистки узнали первых соперниц в парном разряде Олимпиады-2024

В четверг, 25 июля, прошла жеребьевка олимпийского теннисного турнира.

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу парного разряда Игр-2024.

Екатерина Александрова и Елена Веснина на старте Олимпиады в Париже встретятся против чешского дуэта Каролина Мухова — Линда Носкова. Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с представительницами Австралии Айла Томлянович — Оливия Гадеки.

Теннисный турнир на Олимпийских играх пройдет с 27 июля по 4 августа.