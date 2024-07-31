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Сегодня, 13:30

Роман Сафиуллин — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию матча турнира Олимпиады по теннису

Сафиуллин сыграет с Алькарасом в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира в среду, 31 июля. Матч пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Время начала — после 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады в Париже. В России федеральные телеканалы не покажут Игры-2024. В прямом эфире трансляцию матча Сафиуллин — Алькарас можно смотреть бесплатно на официальном сайте МОК.

25-летний россиянин — 66-й номер рейтинга ATP. 21-летний испанский теннисист — третья ракетка мира. Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

Сафиуллин вылетел в парном разряде. Алькарас вышел в четвертьфинал парного разряда, где выступает с Рафаэлем Надалем.

Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Роман Сафиуллин
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