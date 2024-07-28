Сафиуллин сыграет с Табило на Олимпиаде в Париже 28 июля

Российский теннисист Роман Сафиуллин встретится с чилийцем Алехандро Табило в матче 1-го круга Олимпийского теннисного турнира в воскресенье, 28 июля. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) . Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию. Это первый очный поединок между теннисистами. Табило занимает 21 позицию в рейтинге ATP. Сафиуллин находится на 67 строчке в мировом рейтинге.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».