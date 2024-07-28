Роман Сафиуллин — Алехандро Табило: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады
Сафиуллин сыграет с Табило на Олимпиаде в Париже 28 июля
Российский теннисист Роман Сафиуллин встретится с чилийцем Алехандро Табило в матче 1-го круга Олимпийского теннисного турнира в воскресенье, 28 июля. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня.
Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».
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