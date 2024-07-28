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Париж-2024

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Роман Сафиуллин — Алехандро Табило: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады

Сафиуллин сыграет с Табило на Олимпиаде в Париже 28 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Роман Сафиуллин встретится с чилийцем Алехандро Табило в матче 1-го круга Олимпийского теннисного турнира в воскресенье, 28 июля. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.
Это первый очный поединок между теннисистами. Табило занимает 21 позицию в рейтинге ATP. Сафиуллин находится на 67 строчке в мировом рейтинге.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Теннис
Роман Сафиуллин
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