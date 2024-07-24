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Надаль: «Я пропустил две Олимпиады, и мне было больнее, чем от пропуска «Большого шлема»

Алина Савинова
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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от прибытия в Париж для участия в Олимпийских играх.

«Здорово находиться на Олимпиаде — главном спортивном событии в мире. Я очень это ценю. Эти Игры станут для меня последними. Я пропустил две Олимпиады, и мне было больнее, чем от пропуска «Большого шлема». Победа в Пекине в 2008 году была для меня важна. Возвращаясь в деревню с медалью, ты испытываешь невероятные чувства», — приводит Eurosport Espana слова спортсмена.

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Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016.

На Олимпиаде-2024 в Париже 38-летний Надаль сыграет в парном разряде с 3-й ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Теннисные соревнования на Олимпийских играх пройдут с 27 июля по 4 августа.

Источник: Eurosport Espana
Теннис
Олимпиада
Рафаэль Надаль
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