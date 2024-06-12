Надаль и Алькарас сыграют в паре на Олимпиаде-2024 в Париже

Королевская испанская федерация тенниса опубликовала состав сборной страны на теннисном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В парном разряде выступят Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Также теннисисты будут соревноваться и в одиночном разряде.

В сборную Испании вошли также Пабло Карреньо Буста, Алехандро Давидович-Фокина, Марсель Гранольерс, Сара Соррибес и Кристина Букша. Из-за проблем со спиной турнир пропустит Паула Бадоса.

38-летний Надаль дважды становился олимпийским чемпионом — в одиночном разряде в Пекине-2008 и парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийский турнир по теннису в Париже 2024: даты и место проведения