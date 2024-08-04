Познер: «Золото — апогей карьеры Джоковича»

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Новака Джоковича в финале Олимпиады-2024 в Париже против Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

— Золото на Олимпиаде — апогей карьеры?

— Да. Все прочие вершины он покорил, эта была последняя, и он покорил ее. Я не сильно удивлюсь, если на этом он завершит свою карьеру, уйдет непобежденным чемпионом. И, конечно, он — уникум. В так называемой «Большой тройке» он все-таки самый большой. Если бы он сегодня проиграл, можно было бы поспорить с этим утверждением. Теперь, на мой взгляд, это невозможно, — сказал Познер «СЭ».

37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Игр-2008 в Пекине.