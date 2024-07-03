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Сегодня, 19:10

Потапова отклонила предложение МОК выступить на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Анастасия Потапова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Потапова отклонила предложение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Париже, сообщает пресс-служба организации.

18 июня пресс-служба Федерации тенниса России опубликовала состав на Игры, в который вошли Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Приглашение приняли Медведев, Сафиуллин, Александрова, Андреева, Котов и Шнайдер. Отказались участвовать — Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://olympics.com/ioc
Анастасия Потапова
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