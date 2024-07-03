Потапова отклонила предложение МОК выступить на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Анастасия Потапова отклонила предложение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Париже, сообщает пресс-служба организации.

18 июня пресс-служба Федерации тенниса России опубликовала состав на Игры, в который вошли Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Приглашение приняли Медведев, Сафиуллин, Александрова, Андреева, Котов и Шнайдер. Отказались участвовать — Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.