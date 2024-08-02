Свентек выиграла бронзу на Олимпиаде-2024
Полька Ига Свентек выиграла бронзовую медаль на турнире в одиночном разряде на Олимпиаде-2024.
Первая ракетка мира победила Анну Шмидлову из Словакии в двух сетах 6:2, 6:1. Матч длился 1 час.
23-летняя полька за игру сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У 29-летней словачки — 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт после 1 попытки.
В матче за золото в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже встретятся китаянка Чжэн Циньвень и хорватка Донна Векич.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
Матч за 3-е место
Ига Свентек (Польша) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 6:1
«Stade Roland Garros».
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