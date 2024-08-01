Алькарас обыграл Пола и вышел в полуфинал Олимпиады-2024

Читать «СЭ» в

Испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертьфинале Олимпиады-2024 обыграл американца Томми Пола со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 час 1 минуту. На счету 21-летнего испанца 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Алькарас встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США) — 6:3, 7:6 (9:7)

«Stade Roland Garros»