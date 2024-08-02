Победительница «Ролан Гаррос» — 1974 Морозова считает, что никто из российских теннисистов не провалился на Олимпиаде в Париже

Победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова прокомментировала выступление российских теннисистов на Олимпийских играх в Париже.

«Наши спортсмены по пути в Париж столкнулись с колоссальным давлением. Речь не только о чаяниях отечественных болельщиков, но и о требованиях международной федерации и МОК. До конца не было даже понятно, кто поедет на Игры, а кто нет. Каждый раз придумывали какие-то правила.

Напряжение было страшным. Все это, к сожалению, не могло не повлиять. Всем пришлось нелегко, хотя не могу сказать, что кто-то провалился. Плюс есть единицы, которые выигрывают Олимпиаду, а есть все остальные, комфортнее себя чувствующие на других соревнованиях», — цитирует Морозову RT.

28-летний теннисист проиграл канадцу Оже-Альяссиму в 1/8 финала мужского одиночного олимпийского турнира. В смешанном разряде, где Медведев выступал вместе с Миррой Андреевой, россияне уступили итальянскому дуэту Андреа Вавассори — Сара Эррани в матче первого круга.