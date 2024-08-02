Победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Морозова оценила выступление Даниила Медведева на ОИ в Париже



Победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова прокомментировала выступление российского теннисиста Даниила Медведева на Олимпийских играх в Париже.

«Для меня это загадка. Показалось, будто он меняет свой стиль игры. Возможно, каким-то образом это сказалось. Очень расстроилась его поражению от Феликса Оже-Альяссима в одиночке. Я бы не стала утверждать, что грунт — не покрытие Даниила. Не верю в это. Уверена, он и на нем способен добиваться успеха», — цитирует Морозову RT.

Морозова также порассуждала, стоило ли Медведеву заявляться во все разряды на Олимпиаде.

«А как иначе? Он же представлял страну. Так получилось, что россиян в Париж приехало мало, поэтому Даниил пытался сделать все возможное и запрыгнуть как можно выше везде. Но в итоге сам поставил себя в довольно сложную ситуацию. С другой стороны, на Олимпиадах теннисисты проводят трехсетовики, а не пятисетовики, как на турнирах Большого шлема. Да, Медведев выходил на корт каждый день, но не думаю, что устал. Физическая нагрузка совершенно точно не оказалась запредельной, в отличие от психологической», — добавила Морозова.

28-летний теннисист проиграл канадцу Оже-Альяссиму в 1/8 финала мужского одиночного олимпийского турнира. В смешанном разряде, где Медведев выступал вместе с Миррой Андреевой, россияне уступили итальянскому дуэту Андреа Вавассори — Сара Эррани в матче первого круга.