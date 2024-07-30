Петрова рассказала, какую грубейшую ошибку Андреева допустила при подготовке к Олимпиаде

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова считает, что отсутствие тренировки на кортах в Париже до старта Олимпийских игр стало грубейшей ошибкой российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра сама сказала, что была рада своему первому титулу и не справилась со всеми этими эмоциями. У нее даже не было времени подготовиться. Она не провела ни одной тренировки, чтобы опробовать мячи, эти корты. У нее был день отдыха, и я считаю, что это была грубейшая ошибка. На полчасика, но надо было выйти, постучать. Почувствовать корт и мяч. Получается, она без подготовки начала играть эту Олимпиаду», — приводит ТАСС слова Петровой.

17-летняя спортсменка потерпела поражение от польки Магды Линетт в первом круге одиночного разряда на Олимпиаде (3:6, 4:6) и не смогла вместе с Даниилом Медведевым выйти во второй раунд парного турнира. В первом матче они проиграли итальянскому дуэту Андреа Вавассори — Сара Эррани со счетом 3:6, 2:6.

Перед Играми-2024 Андреева завоевала первый титул WTA в карьере — она стала победительницей турнира в Яссах.