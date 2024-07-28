Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 19:44

Котов проиграл Вавринке в первом круге Олимпиады-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Котов.
Фото Global Look Press

Россиянин Павел Котов уступил швейцарцу Стэну Вавринке в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже — 1:6, 1:6.

Матч длился 52 минут. Котов за игру допустил 2 двойные ошибки. Вавринка сделал 4 эйса и реализовал 5 из 5 брейк-пойнтов.

Во втором круге 109-я ракетка мира сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Стэн Вавринка (Швейцария) — Павел Котов (Россия) — 6:1, 6:1

«Stade Roland Garros».

1
5
Читайте также
Шнайдер вышла во второй круг Олимпиады, Александрова проиграла
«Спартак» обыграл «Химки» в матче 2-го тура РПЛ
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпиада 2024, 28 июля: расписание соревнований и результаты дня
Тарпищев объяснил, за счет чего Медведев может выиграть золото Олимпиады в Париже
Кафельников назвал сенсационным поражение Андреевой в первом круге Олимпиады
Дальше без Мирры. Андреева не справилась с Линетт на Олимпиаде
Медведев / Сафиуллин — Кравиц / Пюц: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады
Мирра Андреева проиграла Линетт в первом круге Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Музетти победил Монфиса в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости