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Париж-2024

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Медведев — о поражении Оже-Альяссиму: «На тай-брейке надо было лучше играть»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему ему не удалось победит Феликса Оже-Альяссима в матче третьего круга олимпийского турнира на Играх-2024 в Париже. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (5:7).

«Феликс играл круто. Я старался находить решения, подбирать ключи и, в принципе, местами получалось. Он круто подавал, играл как нужно, по-грунтовому. Мне на тай-брейке нужно было действовать лучше, но что поделать... На грунте мне играть тяжелее, чем на харде. После прошлого поражения на Олимпиаде победил на US Open? Хм... Ну если уж проигрывать, то с такими последствиями. (Улыбается.)», — сказал Медведев.

Среди представителей России борьбу на Играх в Париже продолжают только Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые выступают в парном разряде. Всего на олимпийский турнир по теннису было заявлено семь россиян.

Теннис
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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