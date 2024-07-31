Медведев проиграл Оже-Альяссиму в третьем круге Олимпиады в Париже

Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира Олимпийских игр в Париже.

В матче третьего круга 5-я ракетка мира в двух сетах уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, занимающему 19-е место в рейтинге АТР — 3:6, 6:7 (5:7). Встреча длилась 1 час 47 минут.

За игру Медведев 5 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Ранее свое выступление на Олимпиаде завершил Роман Сафиуллин, проигравший испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 4:6, 2:6. Среди представителей России борьбу на Играх в Париже продолжают только Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые выступают в парном разряде. Всего на олимпийский турнир по теннису было заявлено семь россиян.