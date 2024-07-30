Оже-Альяссим отдал сопернику только один гейм во втором круге одиночного разряда на Олимпиаде
Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже.
В игре второго раунда 19-я ракетка мира за 1 час 4 минуты победил немца Максимилиана Мартерера, отдав ему только один гейм — 6:0, 6:1.
В следующем матче на Играх-2024 канадец сыграет либо против россиянина Даниила Медведева, либо против австрийца Себастьяна Офнера.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 6:0, 6:1
Лоренцо Музетти (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:3
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