Оже-Альяссим отдал сопернику только один гейм во втором круге одиночного разряда на Олимпиаде

Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже.

В игре второго раунда 19-я ракетка мира за 1 час 4 минуты победил немца Максимилиана Мартерера, отдав ему только один гейм — 6:0, 6:1.

В следующем матче на Играх-2024 канадец сыграет либо против россиянина Даниила Медведева, либо против австрийца Себастьяна Офнера.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 6:0, 6:1

Лоренцо Музетти (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:3