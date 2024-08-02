Алькарас вышел в финал одиночного разряда на Олимпийских играх в Париже
3-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Олимпиады-2024 в одиночном разряде.
Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут. Испанский теннисист отдал только два гейма своему сопернику — 6:1, 6:1. Алькарас 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Оже-Альяссима 2 эйса и 4 двойные ошибки.
В финале теннистного турнира на Играх в Париже Алькарас сыграет либо с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов» сербом Новаком Джоковичем, либо с Лоренцо Музетти из Италии.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала
Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:1, 6:1
«Stade Roland Garros».
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