Джокович сыграет в Кепфером в третьем круге Олимпиады-2024

Немец Доминик Кепфер обыграл итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 3:6, 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 36 минут.

Кепфер за выход в четвертьфинал Олимпиады в Париже встретится с сербом Новаком Джоковичем, которые победил испанца Рафаэля Надаля (6:1, 6:4).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Доминик Кепфер (Германия) — Маттео Арнальди (Италия) — 3:6, 6:2, 6:1

Stade Roland Garros.