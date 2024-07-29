Джокович сыграет в Кепфером в третьем круге Олимпиады-2024
Немец Доминик Кепфер обыграл итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 3:6, 6:2, 6:1.
Матч длился 1 час 36 минут.
Кепфер за выход в четвертьфинал Олимпиады в Париже встретится с сербом Новаком Джоковичем, которые победил испанца Рафаэля Надаля (6:1, 6:4).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Доминик Кепфер (Германия) — Маттео Арнальди (Италия) — 3:6, 6:2, 6:1
Stade Roland Garros.
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