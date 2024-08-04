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Париж-2024

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Ольховский не смог выделить фаворита в финале парного разряда Олимпиады-2024

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от финального матча парного разряда Олимпийских игр-2024 в Париже.

Золотые медали турнира оспорят российский дуэт Мирра Андреева — Диана Шнайдер с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Решающий матч пройдет 4 августа.

«Финал будет очень интересным. В женском теннисе сейчас нет явных фаворитов, соперницы равные, поэтому для меня нет фаворита в финале. Я надеюсь, что наши девушки продолжат показывать такую же стабильную игру, как и на предыдущих стадиях. Хочу пожелать им удачи», — цитирует Ольховского ТАСС.

Финал в женском парном разряде пройдет 4 августа.

Источник: ТАСС
Андрей Ольховский
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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