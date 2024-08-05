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Париж-2024

Сегодня, 09:33

Ольховский доволен тем, что Джокович завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что серб Новак Джокович после победы на Олимпиаде стал недосягаем для других теннисистов.

4 августа он победил испанца Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира.

«Джокович и раньше был великим, а теперь он стал вне досягаемости для остальных теннисистов. Сбылась мечта всей его жизни. Он выиграл, показал характер и великолепную игру. Перед игрой он не был фаворитом, потому что Алькарас очень уверенно проходил своих соперников, но в решающие моменты Джокович был неимоверно силен, именно это и отличает настоящих чемпионов, я очень рад за него», — цитирует Ольховского ТАСС.

37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Источник: ТАСС
Андрей Ольховский
Новак Джокович
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