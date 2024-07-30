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Париж-2024

30 июля, 23:33

Медведев обыграл Офнера и вышел в третий круг теннисного турнира Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге Олимпиады-2024 обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч пройдет 31 июля.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:2, 6:2

«Stade Roland Garros».

Даниил Медведев
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