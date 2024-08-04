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Джокович — о первом золоте Олимпиады: «Пожалуй, это мой самый большой успех»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы над испанцем Карлосом Алькарасом в финале олимпийского турнира в Париже.

37-летний серб одержал победу в двух сетах — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Игра продолжалась 2 часа 52 минуты. Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпиады.

— Меня переполняют все эмоции, которые я сейчас испытываю. Я очень горд и очень счастлив. Я в восторге от возможности впервые в карьере принести своей стране золото Олимпиады. Пожалуй, это мой самый большой успех. Я выиграл, наверное, все, что можно выиграть в индивидуальной карьере. Сейчас я только начинаю праздновать, не могу дождаться того, что произойдет в ближайшие 48 часов, — начал Джокович.

— Это был недостающий фрагмент пазла, теперь пазл завершен?

— Да, это так. Я всегда говорю себе, что с меня достаточно, потому что могу быть очень самокритичным. Я не знаю, это одна из самых тяжелых внутренних битв, в которых я продолжаю бороться — чувство, что я сделал недостаточно в своей жизни на корте или за его пределами. Так что это большой урок для меня. Я благодарен за шанс выиграть историческую золотую медаль для своей страны, — приводит слова Джоковича The Tennis Letter.

Теннис
Олимпиада
Новак Джокович
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