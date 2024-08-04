Серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас скрестят ракетки в финале мужского теннисного турнира на Олимпиаде в Париже в воскресенье, 4 августа. Игра состоится на корте «Филиппа Шатрие» теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Начало — после 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Видеотрансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

Сербский теннисист — 2-я ракетка мира. Представитель Испании — 3-й номер рейтинга ATP.

37-летний Джокович впервые в карьере сыграет в финале Олимпиады. Ранее он становился бронзовым призером Игр-2008 в Пекине в одиночном разряде. 21-летний Алькарас впервые в карьере выступает на главных мировых стартах.